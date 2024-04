Haye Saves Heerenveen from Defeat in Eredivisie

Haye saves Heerenveen from defeat in the 28th week of Eredivisie. Haye's penalty goal equalizes the score to 3-3. The point gained is crucial for Heerenveen to avoid relegation and secure a playoff spot for the Confrence League.

Haye has scored four goals this season, the most in his career with Heerenveen in the Eredivisie. Every time Haye scores, Heerenveen earns points. His penalty accuracy this season is 100 percent.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



CNNIDdaily / 🏆 14. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Thom Haye Cetak Gol dan Buat SC Heerenveen Imbangi Klub Mees Hilgers FC Twente di EredivisieThom Haye menjadi salah satu aktor yang membuat SC Heerenveen selamat dari kekalahan saat bersua FC Twente di pekan 28 Eredivisie, Kamis (4/4/2024).

Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

Pelatih SC Heerenveen Sebut Haye dan Tjoe-A-On Sangat Senang Jalani Debut bersama Timnas IndonesiaPelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, menyampaikan Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On sangat senang telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia.

Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Thom Haye dan Nathan Tjoe Berseri-seri Balik ke Heerenveen Usai Bela Timnas IndonesiaHal ini diungkapkan pelatih Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On di klub SC Heerenveen, Kees van Wonderen.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Pelatih Heerenveen: Thom Haye dan Nathan Girang Usai Bela IndonesiaPelatih Heerenveen Kees van Wonderen senang melihat dua pemainnya, Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On, yang 'tersenyum' usai memperkuat Timnas Indonesia.

Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »

Pelatih SC Heerenveen Semringah Lihat Thom Haye & Nathan Tjoe-A-On Tebar SenyumanVan Wonderen mengungkapkan kegembiraannya, karena Haye dan Tjoe-A-On mencetak assist buat timnas Indonesia.

Sumber: GOAL_ID - 🏆 32. / 51 Baca lebih lajut »

Klub Ragnar Oratmangoen Dibantai 4 Gol, Thom Haye Gagal Bawa Kemenangan untuk SC HeerenveenThom bermain bersama SC Heerenveen dan hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Waalwijk di Stadion Mandemakers pada hari Minggu.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »