Hattrick Pemprov DKI Jakarta Juara Umum Anugerah Media Humas

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) berhasil mendapatkan predikat Terbaik 1 untuk kategori Kampanye Komunikasi Publik, Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine), dan Website.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran humas Pemprov DKI Jakarta.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus memastikan konten informasi yang disampaikan kepada masyarakat bermanfaat, mudah dipahami, serta mudah diakses publik, lewat kanal-kanal media sosial dan website“Selain menyampaikan informasi, kami akan terus berupaya mendengar dan melayani aspirasi publik dengan optimal. Penghargaan ini mendorong semangat kami untuk secara konsisten memberikan pelayanan informasi dan komunikasi yang lebih baik pada masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Usman Kansong menyampaikan, kehadiran AMH dapat menjadi peluang bagi humas pemerintah untuk bercermin dan mengukur diri. Sebuah momentum untuk menilai bagaimana kemampuan dan kualitas kerja yang telah dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAINDONESIA: Pemprov DKI Jakarta Juara Umum Anugerah Media Humas Tiga Kali Berturut-turutBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Dorong Kunjungan Wisatawan ke Jakarta, Pemprov DKI Selenggarakan Jakarta Travel Fair 2023 di SurabayaJakarta Travel Fair Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta di Surabaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jakarta

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Cuaca DKI Jakarta Besok, 2 November 2023: Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Hujan Ringan Malam HariSimak prakiraan cuaca BMKG DKI Jakarta besok, 2 November 2023, di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bercuaca hujan ringan pada malam hari.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Pemprov DKI Optimistis Inflasi Jakarta Di Bawah NasionalBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Pemprov DKI Jakarta: 57 Kendaraan Kena Tilang Uji Emisi Hari IniSebanyak 57 kendaraan bermotor dijatuhi sanksi tilang dalam razia uji emisi di lima titik lokasi pada Rabu (1/11) ini.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Setelah Palembang, Pemprov DKI Jakarta Berlanjut Gelar JTF 2023 di SurabayaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕