Hati Senang, Puas Berbelanja di Electronic City Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi canggih dan peralatan elektronik modern kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini makin antusias mengikuti perkembangan zaman dan memakai peralatan-peralatan elektronik yang berkualitas baik.

Salah satu tempat yang menawarkan berbagai peralatan elektronik lengkap dan canggih ini ialah Electronic City Indonesia (ECI). Perusahaan ritel produk elektronik modern yang berdiri sejak 2001 silam itu setia menyediakan produk-produk terbaik untuk pelanggannya dengan mengikuti perkembangan dari masa ke masa.

Baca Juga:Electronic City Indonesia juga menghadirkan produk-produk dari brand ternama yang berkualitas baik.Produk yang dijual mulai dari perlengkapan rumah tangga, alat dapur, gadget, laptop, smartphone, peralatan kecantikan, dan elektronik lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. headtopics.com

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: jpnncom »

Imbas Ulah Oknum Fans Bikin Geram, Tissa Biani Lebih Hati-hati Main SosmedTissa Biani mendapat banyak komentar miring sampai akhirnya ia angkat bicara melalui pernyataan yang ditulis dalam unggahan di Instagram story pribadinya. Baca lebih lajut ⮕

Kehilangan Segepk Uang Yuan, Baim Wong Akui Tahu Identitas Pelaku: Hati-hati Saya TahuBaim Wong kehilangan sejumlah uang Yuan dari China. Dirinya mengaku bahwa telah mengetahui identitas dari pelaku. Baca lebih lajut ⮕

Gubernur Bank Sentral China Bakal Berantas Perdagangan Spekulasi KriptoLangkah ini termasuk untuk menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati, memperkuat dan meningkatkan pengawasan keuangan Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Has Great Opportunity to Achieve Golden Indonesia 2045President Joko Widodo (Jokowi) stated that Indonesia has a big opportunity in achieving the goals of Gold Indonesia 2045. Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Masters 2023 Super 100 - Lanny/Ribka Pertahankan Gelar Usai Menangi Derbi IndonesiaPasangan ganda putri, Lanny Tria Mayasari/ Ribka Sugiarto menjadi juara pada Indonesia Masters 2023 Super 100 Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Masters II 2023: Lanny/Ribka dan Jafar/Aisyah Juara, Dua Gelar untuk IndonesiaWakil Merah Putih, Jafar/Aisyah dan Lanny/Ribka, berhasil naik podium tertinggi di ajang Indonesia Masters II 2023. Baca lebih lajut ⮕