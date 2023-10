Hasil Palace Vs Tottenham 1-2, Spurs Ukir Rekor di Puncak

Penyerang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, merayakan gol ke gawang Brighton pada lanjutan laga Liga Inggris di Tottenham Stadium pada Sabtu (8/4/2023). Terkini, Son Heung-min membawa Tottenham menang atas Crystal Palace. Laga Crystal Palace vs Tottenham pada Liga Inggris 2023-2024 di Stadion Selhurst Park, Sabtu (28/10/2023) dini hari WIB, tuntas dengan skor 1-2.Aksinya ke gawang Crystal Palace membuat Son sejajar dengan eks pemain Liverpool, Sadio Mane.

Armada Ange Postecoglou itu unggul lima angka atas Manchester City yang berada di peringkat kedua dengan nilai 21. Ini merupakan keunggulan terbesar Tottenham di puncak divisi utama Liga Inggris. Sebelumnya, mereka pernah unggul 8 poin dari tim pengejar pada musim 1960-1961. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

