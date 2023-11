Hasil NBA: Lakers Comeback Gemilang, Akhiri Mimpi Buruk Lawan Clippers

Kemenangan ini sangat berkesan bagi Lakers. Mereka sudah lama tak bisa mengalahkan Clippers. Lakers kalah 11 kali beruntun di Derby Los Angeles. Terakhir kali Lakers menang atas Los Angeles Clippers pada Juli 2020 saat bubble di Florida.Pada laga ini Clippers belum bisa memainkan rekrutan anyarnya James Harden. Pemain yang didatangkan dari Philadelphia 76ers itu cuma duduk di bangku cacadangan saja pada laga kali ini.

Lakers memulai laga dengan sangat buruk. Mereka tertinggal 19 poin di kuarter pertama. Clippers terus mendominasi di kuarter dua sehingga saat jeda paruh pertama memimpin 13 poin atas Lakers. Kuarter tiga menjadi momentum kebangkitan Lakers. Pasukan Darvin Ham menggila dengan mencetak 39 poin dan meredam Clippers hanya membuat 24 poin.

Namun Lakers gagal mengalahkan Clippers di waktu normal. Mereka membuang keunggulan delapan poin di 90 detik akhir. Clippers bisa menyamakan skor lewat tiga tembakan bebas dari shooting guard Paul George.

2 dari 3 halamanDrama di Babak OvertimeLakers melewatkan kemenangan di waktu normal setelah tembakan point guard D'Angelo Russeel Westbrook saat buzzer meski berdiri bebas tanpa kawalan. Di babak over time, Lakers mendominasi. Lakers melejit unggul lima poin ketika Austin Reaves mencuri bola dan mengakhiri dengan alley-oop kepada LeBron James ketika waktu tersisa dua menit 12 detik. Clippers mendekat lagi lewat three point play dan tembakan tiga angka Kawhi Leonard.

Lakers bisa kembali menjauh lewat dua lemparan bebas Reaves. Dunk center Christian Wood memastikan kemenangan Lakers setelah sebelumnya Russell Westbrook gagal memasukkan tembakan tiga angka untuk Clippers.3 dari 3 halamanLeBron James Jadi Bintang Kemenangan LakersLeBron James kembali jadi bintang kemenangan Lakers dengan raihan 35 angka, 12 rebound dan tujuh assists. Anthony Davis dan Russell sama-sama menyumbang 27 angka bagi Lakers.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LIPUTAN6DOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Jadwal dan Live Streaming LA Clippers vs LA Lakers NBA 2023/2024 di VidioPertandingan yang mempertemukan dua tim NBA asal Los Angeles tersaji Kamis pagi. Saksikan live streaming Clippers vs Lakers di Vidio.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Hasil NBA: Wembanyama Pimpin Comeback Super Dramatis Spurs saat Dijamu SunsWembanyama membuat dunk penting yang menjadi pemicu Spurs bisa menang super dramatis di kandang Suns.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Jumlah Kekalahan Manchester United Musim Ini Bikin Miris, Erik ten Hag: Saya Bertanggung JawabErik ten Hag pasang badan atas hasil-hasil buruk yang dipetik Manchester United musim ini.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: James Harden pindah ke LA ClippersBintang NBA James Harden akhirnya mengakhiri drama transfer dari Philadelphia 76ers dengan berlabuh ke Los Angeles Clippers setelah proses panjang permintaan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: James Harden Berlabuh di LA ClippersBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Puan bertemu Ganjar bahas hasil pertemuan makan siang dengan JokowiKetua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan akan bertemu dengan bakal calon presiden Ganjar Pranowo untuk membicarakan hasil pertemuan saat makan siang ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕