Hasil Manipulasi AI, Video Pernyataan Bella Hadid Dukung Israel

Beredar video di media sosial yang menampilkan model asal Amerika Serikat (AS), Bella Hadid, menyatakan dukungan untuk Israel dalam perang melawan Palestina.

Bella Hadid adalah keturunan Palestina. Keluarganya pindah ke AS setelah terusir dari tanah kelahiran mereka pada 1948 akibat pembentukan negara Israel.Hi, it's Bella Hadid. On October 7th, 2023, Israel faced the tragic attack by Hamas. I can't stay silent. I apologize for my past remarks. This tragedy has opened my eyes to the pain endured here, and I stand with Israel against terror. I've taken time to truly learn the historical context.

(Hai, ini Bella Hadid. Pada tanggal 7 Oktober 2023, Israel menghadapi serangan tragis Hamas. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya minta maaf atas komentar saya di masa lalu. Tragedi ini telah membuka mata saya terhadap penderitaan yang dialami di sini, dan saya mendukung Israel melawan teror. Saya telah meluangkan waktu untuk benar-benar mempelajari konteks sejarah. Kini dengan pemahaman yang lebih jelas, saya berharap kita dapat terlibat dalam dialog konstruktif di masa depan. Terima kasih. headtopics.com

Dalam pidatonya, Bella Hadid menceritakan pengalaman hidup dengan penyakit Lyme, dan berterima kasih kepada keluarga serta teman-teman yang telah mendukungnya.

