Hasil Liga Inggris: Tottenham Kalahkan Crystal Palace 2-1

. Pertandingan di Selhurst Park Stadium, Sabtu (28/10) dini hari WIB itu melanjutkan awal tak terkalahkan mereka musim ini.

Pasukan Ange Postecoglou tersebut diimbangi rival Londonnya, Palace, sepanjang babak pertama pertandingan. Nihil gol terus terjadi sampai mereka turun minum.Tottenham pun mulai mengambil alih setelah gol bunuh diri Joel Ward pada menit ke-53 dan memberi mereka keunggulan tak lama setelah jeda.

Kapten Spurs Son Heung Min kemudian mencetak gol kedelapan dalam liga musim ini pada menit ke-66 untuk secara efektif memastikan poin dan tim tamu menguasai kendali. James Maddison terlibat dalam kedua gol tersebut dan mantan pemain Leicester City itu kembali tampil menonjol untuk tim tamu.Namun, Jordan Ayew mencetak satu gol untuk Crystal Palace di menit-menit akhir pertandingan. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Tottenham di kandang Crystal Palace. headtopics.com

Son Heung Min merayakan gol untuk Tottenham Hotspur bersama James Maddison saat melawan Crystal Palace, Sabtu (28/10) dini hari WIB. Gol itu buat Tottenham menang 2-1 atas Palace. (AFP/Glyn Kirk) Kemenangan kedelapan Tottenham dari 10 pertandingan membuat mereka mengumpulkan 26 poin - awal terbaik mereka di musim kompetisi papan atas sejak 1960-61.

Mereka unggul lima poin dari juara bertahan Manchester City dan Arsenal, yang belum bermain akhir pekan ini. Sementara itu, Palace berada di peringkat 11 dengan 12 poin.

Baca lebih lajut:

CNNIDdaily »

Jadwal Liga Inggris 2023/2024 Pekan ke-10: Arsenal vs Sheffield United, Crystal Palace vs TottenhamDalam pertandingan mendatang, Arsenal akan berhadapan dengan Sheffield United di Stadion Fitroond Land Emirates pada Sabtu malam (28/10/2023) pukul 21.00 WIB. Baca lebih lajut ⮕

Hasil Liga Inggris Crystal Palace vs Tottenham: Menang Lagi, Spurs Makin Melesat di Puncak KlasemenTottenham kembali meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Inggris. Kali ini mereka mempermalukan Palace. Baca lebih lajut ⮕

Hasil Liga Inggris: Tottenham Hotspur Kokohkan Puncak, Son Heung-min Pecahkan Rekor Sadio ManeTottenham Hotspur berhasil memantapkan diri di puncak klasemen Liga Inggris setelah menggilas Crystal Palace, Sabtu (28/10/2023) dini hari WIB. Baca lebih lajut ⮕

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-10: Ada Derbi Manchester, Tottenham Bisa Terus di Puncak KlasemenKerasnya persaingan Liga Inggris 2023/2024 memasuki matchweek 10 akhir pekan ini. Baca lebih lajut ⮕

Hasil Palace Vs Tottenham 1-2, Spurs Ukir Rekor di PuncakLaga Crystal Palace vs Tottenham tuntas 1-2. Tottenham kini nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dengan keunggulan 5 poin atas Man City. Baca lebih lajut ⮕

Crystal Palace Vs Tottenham: Belum Terbendung, The Lilywhites Menang 2-1Tottenham Hotspur mengamankan tiga poin Liga Inggris pekan ini usai mengalahkan Crystal Palace. The Lilywhites menang 2-1 atas The Eagles. Baca lebih lajut ⮕