Hasil Drawing Perempatfinal Carabao Cup: Chelsea Jadi Mangsa Newcastle Selanjutnya

Seperti yang diketahui, delapan tim terbaik dipastikan telah menyegel tempatnya setelah menyelesaikan babak 16 besar pada Kamis (2/11/2023) dinihari WIB.Reaksi Jurgen Klopp Melihat Manchester United Dibantai 0-3 oleh Newcastle di Carabao CupDengan Chelsea menjamu Newcastle di Stamford Bridge. Sedangkan Liverpool akan menjamu West Ham di Anfield.

Gelandang Chelsea asal Ukraina Mykhailo Mudryk (tengah) merayakan bersama rekan satu tim setelah mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Chelsea dan Arsenal di Stamford Bridge di London pada 21 Oktober 2023. (JUSTIN TALLIS/AFP)Piala Carabao Kuburannya Raksasa Inggris: Juara Bertahan Out,…

Hasil Undian Perempatfinal Carabao Cup: Chelsea Vs Newcastle. Undian perempat final Carabao Cup menghadirkan duel seru. Enam tim Premier League saling berhadapan, dan satu tim divisi bawah dipastikan melaju ke semifinal.

Carabao Cup : MU tersingkir di kandang hadapi Newcastle. Pesepak bola Manchester United Marcus Rashford mengusap wajahnya setelah timnya kebobolan gol dari ...

Manchester United Tersingkir di Carabao Cup: Ten Hag Out Trending Twitter, Fans Newcastle Berpesta. Hashtag TenHagOut menggema di Twitter setelah Manchester United gugur di babak 16 besar Carabao Cup, Kamis (2/11/2023).

MU Vs Newcastle: The Magpies Depak Setan Merah dari Carabao Cup! MU tersingkir di babak 16 besar Piala Liga Inggris musim ini. Bermain di kandang sendiri menghadapi Newcastle, Setan Merah kalah telak 0-3.

Manchester United Digilas Newcastle di Carabao Cup, Erik Ten Hag Akhirnya Mengakui Fakta Menyedihkan Ini. Erik Ten Hag harus mengakui fakta menyedihkan soal Manchester United usai kekalahan telak 0-3 lawan Newcastle United di 16 besar Carabao Cup.

Newcastle Bertekad Menangi Carabao Cup Usai Depak MU. Newcastle melaju ke delapan besar Carabao Cup usai menghajar MU 3-0 di babak 16 besar. Usai gagal musim lalu, The Magpies kali ini berharap bisa menjadi juara.

