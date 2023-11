Hasil Drawing Perempat Final Carabao Cup 2023/2024: Liverpool dan Chelsea Dapat Lawan Berat!

Laga penutup ini pun diwarnai kejutan besar. Newcastle secara luar biasa sukses mengalahkan Manchester United dengan skor telak 3-0 meski harus bertandang ke Old Trafford. Selepas duel penutup ini, langsung digelar proses drawing babak 16 besar. Hasilnya pun sudah diketahui.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: BOLANET »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Jadwal Carabao Cup 2023/2024, 1-2 November: Chelsea vs Blackburn, West Ham vs ArsenalDalam pertandingan mendatang, Chelsea akan menjamu Blackburn Rovers di Stadion Stamford Bridge pada Kamis pagi (02/11/2023) pukul 02.45 WIB.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Tumbang di Derby Manchester, Menang Harga Mati Bagi MU di Carabao CupManajer Manchester United, Erik Ten Hag mematok target tinggi di babak keempat Carabao Cup 2023/2024.

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Resmi! Hasil Drawing Perempat Final Piala Carabao 2023 Lengkap Beserta JadwalnyaSimak hasil drawing perempat final Piala Carabao 2023/2024 lengkap beserta tanggal pertandingannya.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Ini Kacau! Hanya Satu Pemain Manchester United yang Menyapa Fans Usai Dipermalukan NewcastleFans Manchester United disuguhi aksi yang buruk pada babak 16 Besar Carabao Cup 2023/2024

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

BOLANET: Hasil Lengkap Babak 16 Besar Kings Cup 2023/2024: Sadio Mane Singkirkan Para Legenda Liverpool!Hasil babak 16 Besar Kings Cup 2023/2024

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Jadwal Carabao Cup Pekan Ini: Ada Man Utd vs Newcastle, Klub Elkan Baggott Juga bakal MainCarabao Cup 2023-2024 akan kembali bergulir mulai Rabu dini hari WIB. Jadwal Carabao Cup pekan ini dapat ditemukan di akhir tulisan ini.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕