Hasil BRI Liga 1 Madura United vs Persib Bandung: Skor 0-1

Persib bisa mencetak gol melalui Nick Kuipers. Dengan hasil ini, Persib naik ke peringkat dua dengan raihan 34 angka dari 18 laga. Sementara Madura United turun ke posisi tiga klasemen BRI Liga 1 2023/2024 dengan koleksi 31 angka. Baca laporan jalannya laga ini Bolaneters.

