Hasil BRI Liga 1 Barito Putera vs Persikabo 1973: Imbang 1-1, Tren Negatif Berlanjut

Mike Ott membawa tuan rumah memimpin pada menit ke-31. Namun, keunggulan Barito Putera buyar akibat gol Roni Sugeng di menit ke-75.

BACA JUGA: Jadwal BRI Liga 1 2023/2024 Pekan ke-15: Persija Jakarta vs Barito Putera, Persebaya vs Persib Bandung BACA JUGA: Hasil BRI Liga 1: Gol Bunuh Diri Pemain Barito Putera Selamatkan RANS Nusantara dari Kekalahan BACA JUGA: Di Balik Laga PSIS Semarang kontra Barito Putera, Ada Doa Anak Santri

Hasil ini tidak banyak membantu usaha kedua klub memperbaiki posisi di klasemen. Laskar Antasari kini gagal menang dalam enam pertandingan terakhir Liga 1. Mereka tertahan di urutan tujuh dengan perolehan 24 angka hasil 17 laga. headtopics.com

Status Persikabo 1973 lebih buruk. Baru berjaya dua kali sepanjang musim, Laskar Padjadjaran mendekam di peringkat 17 karena baru mengoleksi 11 poin. Mereka tujuh nilai di bawah zona aman. Barito Putera selanjutnya menghadapi Persita Tangerang, Sabtu (4/11/2023). Sementara Persikabo 1973 bersua Rans Nusantara di hari yang sama.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini 2 dari 3 halamanSusunan Pemain Barito Putera vs Persikabo 1973Barito Putera: Ega Rizky, Charlos de Murga, Bagas Kaffa, Renan Alves, Mike Ott, Buyung Ismu, Makan Konate, Murilo Mendes, Bayu Pradana, Rizky Pora, Gustavo Tocantins headtopics.com

Persikabo 1973: Syahrul Trisna, Andy Setyo, Shofa Selantika, Rizki Hidayat, Frengky Missa, Syahrul Lasinari, Reza Irfana, Didik Wahyu, Roni Sugeng, Manahati Lestusen, Dimas DrajadPersik vs Persebaya: 4-019.00 WIB: Persib vs PSS15.00 WIB: Persis Solo vs Bhayangkara FC19.00 WIB: Bali United vs Persita

