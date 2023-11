Hasil Bali United Vs Persita: Menang 3-0, Serdadu Tridatu Jaga Tren Positif

Duel perebutan bola dalam laga pekan ke-17 Liga 1 2023-2024 antara Bali United vs Persita di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (30/10/2023).Pertandingan bergulir tujuh menit, Persita mendapat hadiah penalti. Namun, peluang emas ini gagal dimanfaatkan Ramiro Fergonzi.Akan tetapi, sundulan Jefferson dan sepakan jarak jauh Irfan digagalkan oleh tiang gawang.

Mulai Februari 2024, Liga 1 Akan Gunakan VARMulai Februari 2024, Liga 1 Akan Gunakan VARMulai Februari 2024, Liga 1 Akan Gunakan VARJixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: kompascom »

Prediksi BRI Liga 1: Bali United vs Persita Tangerang 30 Oktober 2023Prediksi Bali United vs Persita Tangerang, Skor Bali United vs Persita Tangerang, Jadwal Bali United vs Persita Tangerang, susunan pemain Bali United vs Persita Tangerang Baca lebih lajut ⮕

Baru Balik dari Australia, Bali United Siap Taklukkan Persita Demi Tutup Putaran Pertama dengan Hasil SempurnaPelatih Bali United Stefano Cugurra, tertekad membawa tim asuhannya taklukan Persita Tangerang demi menutup putaran pertama dengan hasil sempurna. Baca lebih lajut ⮕

Persita analisis kekuatan Bali United jelang laga pekan ke-17Persita Tangerang menganalisis kekuatan dan pola permainan Bali United untuk merebut tiga poin kemenangan menjelang laga pekan ke-17 Liga 1 Indonesia ... Baca lebih lajut ⮕

Incar Posisi Empat Besar Putaran Pertama Liga 1, Bali United Bertekad Kalahkan Persita BesokJPNN.com : Bali United mengincar posisi empat klasemen putaran pertama Liga 1 Indonesia 2023/2024. Baca lebih lajut ⮕

Persita Away ke Markas Bali United, Divaldo Alves: Mereka Tim yang Sangat KuatPersita Tangerang akan menyambangi Stadion Kapten I Wayan Dipta, Senin (30/10) malam. Baca lebih lajut ⮕

Tekad Kuat Persita Tangerang Mendapatkan Poin Maksimal di Markas Bali UnitedPelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves, berharap para pemainnya bisa mempertahankan mental positif saat menghadapi tuan rumah Bali United. Baca lebih lajut ⮕