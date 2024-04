Harga Emas Capai Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Hari ini harga emas mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pada tahun 2020, harga emas Antam mencapai Rp 1.047.714 per gram, dan pada tahun 2023 mencapai Rp 1.086.000 per gram. Harga buyback emas Antam juga naik menjadi Rp 1.168.000 per gram. Harga emas dunia juga mencapai rekor tertinggi karena para pedagang mengambil aset safe haven di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

