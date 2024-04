Harga emas Antam mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan naik menjadi Rp 1.283.000 per gram. Harga tersebut naik dari sebelumnya Rp 1.274.000 per gram. Harga buyback emas Antam juga naik menjadi Rp 1.

175.000 per gram.

