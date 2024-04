Harga Daging Sapi di Pasar Modern Turun, DKI Jakarta Termahal

📆 03/04/2024 06.13.00

📰 rmol_id ⏱ Reading Time:

26 sec. here

11 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 45%

Publisher: 63%

Ekonomi Berita

Rata-rata harga daging sapi (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp163,62 ribu per kg, data per Selasa (2/4). Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini turun dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang tercatat Rp164,34 ribu rupiah per kg. Harga daging sapi harian di pasar modern DKI Jakarta menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp225,9 ribu rupiah per kg. Harga tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Depok dan Bogor yang masih di kisaran Rp130 ribuan per Selasa (2/4). Dibandingkan sebulan lalu, harga daging sapi di provinsi ini lebih tinggi. Sebelumnya tercatat pada angka 149,9 ribu rupiah per kg. Sementara di pasar modern Lampung, harga daging sapi dijual seharga Rp 183,95 ribu rupiah per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri. Pemerintah sudah menyiasati berbagai langkah strategis dalam menghadapi lonjakan harga tersebut

Harga, Daging Sapi, Pasar Modern, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Lampung, Pemerintah, Lonjakan Harga