Harga Cabai Naik Gila-gilaan, 2 Menteri Jokowi Bilang Begini

Dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat merespons tingginya harga cabai saat ini. Keduanya adalah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.ADVERTISEMENT"Kita galakkan KRPL itu solusi terbaik. Cabai tanam di perkarangan sayur dan sebagainya," ujar Amran ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (30/10/2023).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai kenaikan harga cabai berkah buat petani. "Lagi tinggi alhamdulillah, kalau gitu petaninya bisa untung. Kemarin sampai Rp 15.000, Rp 20.000, ya sekarang lagi naik yang nggak apa, sekali-sekali biar untunglah petaninya," kata Zulhas di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Sebagai informasi, harga cabai di sejumlah pasar di Jakarta kian melejit. Kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Oktober dan kian melonjak pada awal November. Salah satunya kenaikan harga cabai terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Salah satu pedagang cabai, Tobing menyebut harga cabai rawit merah sudah tembus Rp 90.000/kg selama seminggu terakhir dari sebelumnya Rp 40.000/kg.

Harga cabai keriting merah naik menjadi Rp 80.000/kg dari sebelumnya Rp 50.000-Rp 60.000/kg.Di Pasar Senen, harga cabai paling murah adalah cabai merah besar di kisaran Rp 60 ribuan/kg dari sebelumnya Rp 50.000/kg.

Selain itu, di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat semua jenis harga cabai kompak naik drastis, mulai dari cabai rawit merah, cabai keriting, hingga cabai hijau.

