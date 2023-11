Harga Cabai Meroket, Pedagang Kurangi Stok Biar Nggak Rugi

Dia bilang, selama sepekan terakhir ini harga cabai naik, tapi mulai turun hari ini meski tidak signifikan. Penurunan harganya pun berkisar Rp 1.000-2.000/kg. "Kalau misalkan belanja sekian, besoknya harga naik otomatis kita nombokin, untungnya jadi berkurang. Kalau pasarnya ramai sih nggak berasa. Ini pasarnya sepi, yang kan jadi masalah pasarnya sepi," jelasnya.

Hanya pada hari-hari tertentu, Yuli berani menambah stok cabai, misalnya pada Sabtu-Minggu karena pasar lebih ramai pada hari libur dan hari besar. Dia juga mengaku menerima keluhan dari pembeli terkait harga cabai yang melejit.

"Iya, pada bilang kok mahal sih. Kalau cabai mahal justru malah laku. Kalau murah kan, ah masih ada di hemat-hemat aja. Kalau mahal kan mau nggak mau beli karena butuh," jelasnya.Imbas kenaikan harga juga berpengaruh ke pedagang cabai di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Tobing yang mengaku berdampak pada daya beli konsumen yang menurun.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKFINANCE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNIDDAILY: VIDEO: Melihat Langsung Harga Beras dan Cabai yang MelonjakHarga Komoditas Cabai terus meroket, Pedagang di Pasar Minggu mengeluhkan berkurangnya jumlah pembeli.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Takut Merugi, Pedagang di Surabaya Kurangi Stok Cabai Rawit dan Siasati Pakai Cabai KeringNaik turunnya harga cabai rawit di Surabaya membuat pedagang resah. Mereka tidak berani menyetok cabai rawit terlalu banyak.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Harga Cabai Kompak Meroket, Rawit Merah Naik Jadi Rp 90.000/KgHarga cabai di sejumlah pasar di Jakarta kian melejit. Kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Oktober dan kian melonjak pada awal November.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Harga Beras Hari Ini Turun, Cabai Rawit Merah & Gula MeroketHarga tertinggu gula konsumsi hari ini tembus Rp19.000 per kg.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Harga Cabai Meroket Hingga Rp75 Ribu Per Kilogram, Warga Pilih Kurangi Pembelian!Menurut pedagang, musim kemarau panjang turut berdampak jumlah hasil panen dan kualitas cabai. Akibatnya omzet penjualan pun menurun.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: Harga Cabai Terus Meroket, Mentan Amran Minta Masyarakat Tanam Sendiri di Pekarangan RumahAjakan ini merespon kenaikan harga cabai rawit hingga Rp100.000/kg.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕