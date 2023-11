HARGA cabai dan gula pasir naik di Pasar Gedhe Klaten, Jawa Tengah. Harga beras masih bertahan tinggi. Kenaikan harga cabai bervariasi Rp5.000-Rp10.000 per kilogram. Harga gula pasir naik Rp1.000 per kilogram.

Pantauan di pasar tradisional tersebut, Senin (30/10), harga cabai merah keriting Rp50.000 atau naik Rp10.000 per kilogram. Kemudian, cabai rawit naik Rp10.000 menjadi Rp70.000 per kilogram dan cabai teropong kini Rp40.000 atau naik Rp5.000 per kilogram.

"Harga cabai naik lagi. Hari ini rawit Rp70.000 dan cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram," kata Triyanti, pedagang.Kenaikan harga cabai di pasar karena pasokan tersendat. Hasil panen cabai petani merosot, bahkan gagal panen di musim kemarau ini. headtopics.com

Selain komoditas cabai, harga gula pasir di Pasar Gedhe Klaten bergerak naik. Harga gula pasir hari ini Rp17.000 per kilogram."Gula pasir hari ini naik Rp1.000 menjadi Rp17.000 per kilogram," kata Arny Anton, pedagang di pasar tradisional tersebut. Harga gula pasir menunjukkan tren peningkatan, yakni dari Rp13.500 naik menjadi Rp17.000 per kilogram saat ini.

Sejumlah bahan kebutuhan pokok lain, lanjutnya, stabil. Pasokan maupun stok di pasar lancar dan aman. Harga daging ayam stabil Rp33.000 per kilogram, daging sapi Rp120.000 per kilogram, dan telur ayam Rp25.000 per kilogram. Kemudian, bawang merah Rp20.000 dan bawang putih Rp30.000 per kilogram serta minyak goreng subsidi Rp14.500 per liter. headtopics.com

Harga sejumlah bahan pokok di pasar ini stabil, kecuali komoditas cabai dan gula pasir yang mengalami kenaikan. "Untuk harga beras hingga awal pekan ini masih tinggi. Beras medium C4 Rp14.000 dan premium Rp15.000 per kilogram," ujar Arny. (Z-2)

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: mediaindonesia »

KPU Raih Penghargaan Rekor MURI, Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji”Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Penerapan Hukum Persaingan Usaha Dinilai belum MaksimalBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Pangdam Brawijaya Sambut Program Distribusi Al Quran dan Air Bersih BWABerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Lemone Raih Penghargaan Superbrands 2023 Kategori Fashion DistributorBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Universitas Budi Luhur Gelar MTB Trail RaceBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

Prudential Hadirkan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan di Wilayah 3TBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕