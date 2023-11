Harga Buah Pinang Lampung Merosot, Buntut Harga Bea Masuk India Naik

Harga buah pinang lokal di Lampung turun drastis. Harga pinang yang sejatinya Rp12-13 ribu per kilogram, kini merosot menjadi Rp4 ribu per kilogram. Salah satu. Harga pinang yang sejatinya Rp12-13 ribu per kilogram, kini merosot menjadi Rp4 ribu per kilogram. Salah satu sebabnya, adalah mahalnyaproduk ekspor

PDI Perjuangan Mengaku Semakin Bersemangat Setelah Deklarasi Prabowo-Gibran: Semakin Tertekan Kader Semakin Semangat Jika di era kepelatihan Shin Tae-yong Timnas Indonesia memiliki Ernando Ari dan Nadeo Argawinata sebagai kiper andalan, para pecinta tim Garuda juga harus tahu

Pemkab Bojonegoro menyambut baik acara tanam pohon yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bojonegoro dalam rangka Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-346. Shin tae-Yong mengungkapkan kelebihan pemain Indonesia dibanding naturalisasi. Menurutnya pemain Indonesia memiliki kemampuan dan kerja keras yang sangat baik namun headtopics.com

Ustaz Abdul Somad (UAS) membagikan sebuah amalan yang bisa merubah kesusahan jadi kebahagiaan serta diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Apakah itu? Dalam sebuah kesempatan ceramahnya di hadapan para jamaah, Ustaz Adi Hidayat memperingatkan kepada orang-orang kerap membawa handphone saat shalat. (30/10)

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: tvOneNews »

Mendag lepas ekspor perdana pinang asal LampungMenteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melepas ekspor perdana komoditas pinang asal Provinsi Lampung ke Arab Saudi dengan nilai Rp542 juta ... Baca lebih lajut ⮕

Pinang Lampung Diekspor ke Arab SaudiPeluang ekspor pinang ke sejumlah negara masih terbuka lebar. Petani membutuhkan pembinaan agar bisa menembus pasar ekspor dan mendapat harga yang lebih baik. Baca lebih lajut ⮕

Lampung Pinang Exported to Saudi ArabiaOpportunities for areca nut exports to a number of countries are still wide open. Farmers need guidance so they can penetrate the export market and get better prices. Baca lebih lajut ⮕

Resep Salad Buah Saus Mayones dan Krim Kental Manis, Pakai Buah Beragam WarnaBahan saus salad buah ini simpel cukup campur mayones siap pakai dan krim kental manis. Perpaduan gurih dan manis ini cocok untuk dressing buah. Baca lebih lajut ⮕

Di Pasar Tradisional Bandar Lampung, Harga Beras dan Gula Pasir Alami KenaikanDampak kemarau panjang iklim El Nino saat ini berdampak pada kenaikan sejumlah bahan pokok yang dijual di Pasar Tradisional Bandar Lampung. Baca lebih lajut ⮕

Asosiasi Klaim Harga Cabai di Depok Tembus Rp100 Ribu per KiloHarga Cabai di Pasar Agung, Depok, Jawa Barat, disebut sudah mencapai harga Rp100 ribu per kilogram. Baca lebih lajut ⮕