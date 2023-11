Hanya Diam, Live Nicholas Saputra di Instagram Ditonton 10 Ribu Orang

Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.Ganjar Sebut Sejumlah Warga di Bali Ogah Sambut Jokowi Usai Baliho Bergambar Dirinya Dicopot

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WOW_KEREN: Nicholas Saputra Mode Hening Saat Mendadak Live Instagram, Penonton Tembus 10 RibuNicholas Saputra bikin banyak fans terkejut saat tiba-tiba live di Instagram dimana hal itu sangat jarang dilakukannya. Kendati hanya diam saja, namun live sang aktor ditonton banyak orang hingga tembus 10 ribu penonton.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Momen Nicholas Saputra Live Instagram Malah Disamakan dengan Limbad, Fans Ketar-ketirIrit bicara sepanjang live Instagram, Nicholas Saputra malah disebut cosplay Limbad.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Nicholas Saputra Live Instagram Tapi Diam Doang, Penontonnya Tembus 10 Ribu: Kayak Dihipnotis OnlineEntah apa maksud Nicholas Saputra yang sama sekali tak bersuara dalam sesi live-nya.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Sandiwara Sastra Musim Kedua Rilis 10 Episode, Dibintangi Raline Shah-Nicholas SaputraSandiwara Sastra Musim Kedua dimainkan oleh nama-nama besar di dunia entertainment Tanah Air, di antaranya adalah Chelsea Islan, Raline Shah hingga Nicholas Saputra.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Nicholas Saputra Live IG Cuma Diam Ditonton 10.000 Orang, Netizen: Ciri-ciri Cowok MahalNama aktor Nicholas Saputra saat ini tengah ramai diperbincangkan karena secara tiba-tiba melakukan siaran langsung di Instagram miliknya. Video livenya kini viral.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: VIDEO: Tidak Hanya di Gaza, Serangan Israel Kini Sentuh Tepi Barat PalestinaSerangan Israel ke Gaza terus berlanjut dan sejauh ini telah lebih dari 8.000 warga Palestina tewas. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕