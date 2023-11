Hamas Sebut Serangan Terbaru Israel Tewaskan Lebih dari 195 Warga Gaza

Para pemegang paspor dari Australia, Austria, Bulgaria, Republik Ceko, Finlandia, Indonesia, Italia, Jepang, Yordania, Inggris dan Amerika Serikat dievakuasi. Para pejabat Gaza mengatakan penyeberangan perbatasan Rafah akan dibuka kembali pada Kamis sehingga lebih banyak orang asing dapat keluar.

Sebuah sumber diplomatik mengatakan sekitar 7.500 pemegang paspor asing akan meninggalkan Gaza dalam waktu sekitar dua minggu. Menekankan serangan terhadap Hamas, Israel telah mengebom Gaza melalui darat, laut dan udara dalam kampanyenya untuk memusnahkan kelompok yang didukung Iran itu setelah serangan lintas batasnya ke Israel selatan pada 7 Oktober.

Israel mengatakan bahwa kelompok bersenjata Hamas menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera lebih dari 200 orang. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 8.796 warga Palestina di daerah kantong pantai yang sempit itu, termasuk 3.648 anak-anak, telah terbunuh oleh serangan Israel sejak 7 Oktober.Israel mengatakan serangan sebeumnya menewaskan dua pemimpin militer Hamas di Jabalia, sebuah daerah di Gaza yang dijadikan kamp pengungsi pada tahun 1948.

Hamas disebut memiliki pusat komando dan infrastruktur di bawah, di sekitar, dan di dalam gedung-gedung sipil yang membahayakan warga sipil Gaza. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dalam sebuah unggahan di situs media sosial X, mengatakan bahwa badan tersebut memiliki keprihatinan serius bahwa serangan Israel yang tidak proporsional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang.Kantor media yang dikelola Hamas di Gaza mengatakan bahwa sedikitnya 195 orang Palestina tewas dalam dua serangan Israel di Jabalia, dan 120 orang lainnya hilang. Sedikitnya 777 orang terluka.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNIDDAILY: Israel Bombardir Lagi Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza, 195 Orang TewasIsrael dilaporkan kembali membombardir ke kamp pengungsi Palestina Jabalia yang terbesar di Jalur Gaza pada Rabu (1/11) hingga total menewaskan 195 orang.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: 195 Orang Tewas dan 120 Orang Hilang Akibat Serangan Israel di Kamp Pengungsi Jabalia di GazaSerangan bombardir Israel yang intens di Jalur Gaza terjadi sebelum Kamis subuh.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Serangan Israel di Kamp Pengungsi Jabalia Gaza Tewaskan 195 Korban, 120 Orang HilangPemerintah Gaza menyebutkan, korban serangan Israel pertama dan kedua di kamp pengungsi Jabalia sudah melampaui 1.000 orang.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

BBCINDONESIA: Palestina: Bermalam di ruang bawah tanah Rumah Sakit Indonesia, ‘relawan Indonesia di Gaza belum tentu aman dari serangan Israel’Ledakan rumah sakit Gaza: Ratusan warga sipil tewas, Hamas dan Israel saling tuding

Sumber: BBCIndonesia | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: RS Indonesia di Gaza Tampung 2000 Warga saat Perang Israel-HamasRumah Sakit Indonesia di Gaza menampung sekitar 2.000 warga saat Israel dan Hamas terus berperang sejak 7 Oktober.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Bos Mossad Temui Pejabat Qatar, Bahas Pelepasan Warga Israel yang Jadi Sandera Hamas di GazaDirektur Mossad, David Barnea, ke Qatar akhir pekan lalu dan bertemu pejabat senior Qatar membahas upaya mengamankan pembebasan lebih 235 warga Israel

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕