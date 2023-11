Hamas Releases 13 Israeli Hostages in Exchange for 39 Palestinian Prisoners

Hamas releases 13 Israeli hostages and Israel releases 39 Palestinian prisoners in a humanitarian ceasefire. The first day of the ceasefire in Gaza is marked by the exchange of hostages by Hamas and prisoners by Israel. Israeli media reports that 13 Israeli hostages have been released. The Prime Minister of Thailand also confirms that 12 of their citizens have been freed. The ceasefire brings a temporary calm to the region after 48 days of continuous bombardment by the Israeli military.





