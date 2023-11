Hakim Konstitusi Saldi Isra Diperiksa MKMK

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JAWAPOS »

TRIBUNNEWS: Merasa Buntu, Hakim MK Arief Hidayat Sebut 9 Hakim Konstitusi Mesti DireshuffleHakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat mengungkapkan sembilan Hakim Konstitusi termasuk dirinya mesti direshuffle.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Hakim Konstitusi Arief Hidayat Sedih MK Disebut 'Mahkamah Keluarga'Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat mengaku sedih dengan sebutan 'Mahkamah Keluarga' kepada lembaga MK.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Hari Ini Majelis Kehormatan MK Periksa 3 Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo Berita Hari Ini Majelis Kehormatan MK Periksa 3 Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo terbaru hari ini 2023-11-01 08:02:17 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Hakim Konstitusi Saldi Isra, Manahan Sitompul dan Suhartoyo Diperiksa MKMK Hari IniMKMK menjadwalkan pemeriksaan kepada hakim konstitusi Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo dalam sidang laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada hari ini, Rabu (1/11/2023).

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Hakim Konstitusi Saldi Isra Jalani Sidang Majelis Kehormatan terkait Dugaan Pelanggaran EtikWakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menjalani pemeriksaan terkait laporan masyarakat atas Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jakarta, Rabu (1/11/2023). MKMK memeriksa Saldi Isra untuk dimintai keterangan.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: FOTO: Gaya Santai Hakim Saldi Isra Diperiksa MKMK, Acungkan Jempol dan Tertawa soal 'Mahkamah Keluarga'Pemeriksaan tertutup MKMK terhadap Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berlangsung selama kurang lebih satu jam.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕