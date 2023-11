Hadiri Groundbreaking Revitalisasi SDN 020 Binaan Astra di IKN, Jokowi Berpesan Begini

Revitasilasi yang dilakukan oleh Astra melalui Yayasan Astra–Michael D. Ruslim (YPA-MDR) itu merupakan bagian dari rangkaian pembangunan sarana dan prasaranan, arena komersial hingga Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi ke YPA-MDR karena sudah membangun sekolah di IKN. Dia berharap sekolah itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baca Juga:“Saya senang bahwa rehabilitasi SDN 020 Sepaku nantinya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik, ujar Jokowi dalam siaran persnya, Kamis (2/11).

Sementara itu, Direktur Astra Gita Tiffani Boer mengatakan sekolah itu diharapkan bisa menjadi sekolah unggul, cerdas, dan berkelanjutan. "Sehingga menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lainnya dan mengakselerasi ekosistem pendidikan sekolah dasar yang berkualitas di Ibu Kota Nusantara,” tutur Gita.

Baca Juga:SDN 020 Sepaku akan memberikan lingkungan pembelajaran kelas yang dilengkapi oleh teknologi terkini dan fasilitas yang mendorong perkembangan holistik hingga keunggulan akademik. Konsep tersebut mencakup ruang terbuka hijau, dan dilengkapi dengan laboratorium ilmu pengetahuan, laboratorium komputer, perpustakaan digital, serta fasilitas olahraga untuk mendukung perkembangan fisik dan intelektual para siswa.

