Habib Bahar bin Smith Reacts to the Arrest of the Alleged Perpetrator of Praka Supriyadi's Murder

Habib Bahar bin Smith is furious after his student, Praka Supriyadi, who is also a soldier in the Indonesian Army, was found dead, allegedly murdered. Habib Bahar bin Smith uploaded a photo of a stocky man believed to be the perpetrator of the murder on his Youtube account @SayyidBaharbinSumaithOfficial.

'Alhamdulillah, the alleged perpetrator of the murder of Praka Supriyadi, named Arya, has been captured! Thank you to the police, especially the Bekasi Police and the Metro Jaya Regional Police! For now, the suspect is being questioned about the motive for the murder,' wrote the description on the account seen on Tuesday (2/4/2024)

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



tvOneNews / 🏆 1. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kronologi Tewasnya Praka Supriyadi yang Bikin Habib Bahar Smith Naik Pitam, Diduga DibunuhBerita Kronologi Tewasnya Praka Supriyadi yang Bikin Habib Bahar Smith Naik Pitam, Diduga Dibunuh terbaru hari ini 2024-04-02 03:10:15 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Firasat Habib Bahar bin Smith Benar, Praka Supriyadi Bukan Tewas Kecelakaan Melainkan DibunuhBerita Firasat Habib Bahar bin Smith Benar, Praka Supriyadi Bukan Tewas Kecelakaan Melainkan Dibunuh terbaru hari ini 2024-04-03 03:47:32 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Pasang Foto Terduga Pelaku Pembunuhan, Habib Bahar Murka Muridnya Praka Supriyadi DibunuhBerita Pasang Foto Terduga Pelaku Pembunuhan, Habib Bahar Murka Muridnya Praka Supriyadi Dibunuh terbaru hari ini 2024-04-03 03:41:43 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Anggota TNI Praka Supriyadi Tewas Bersimbah Darah, Habib Bahar Geram: Saya Akan Usut Tuntas!Murid Habib Bahar bin Smith, sekaligus anggota Pomdam III/Siliwangi, Praka Supriyadi ditemukan warga tergeletak dalam keadaan bersimbah darah di Bantargebang, Bekasi.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

Soal Tewasnya Prajurit TNI Praka Supriyadi, Habib Bahar Berani Sebut Muridnya Dibunuh Bukan KecelakaanBerita Soal Tewasnya Prajurit TNI Praka Supriyadi, Habib Bahar Berani Sebut Muridnya Dibunuh Bukan Kecelakaan terbaru hari ini 2024-04-01 06:15:27 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »

Kronologi Tewasnya Praka Supriyadi Murid Habib Bahar, Ditemukan Berlumuran Darah di Jalan, Sempat Bernapas SejenakBerita Kronologi Tewasnya Praka Supriyadi Murid Habib Bahar, Ditemukan Berlumuran Darah di Jalan, Sempat Bernapas Sejenak terbaru hari ini 2024-04-01 08:51:27 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »