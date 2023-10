Haaland di MU vs Man City: Enggak Seram-seram Amat

Haaland memiliki catatan tiga kali menghadapi MU. Dari tiga pertemuan tersebut, penyerang asal Norwegia itu mencetak tiga gol dan dua assist saat bertemu The Red Devils.

Tiga gol dan dua assist itu hadir dalam satu laga, ketika Man City membungkam MU 6-3 di Stadion Etihad pada pekan kesembilan Liga Inggris musim lalu. Haaland tampil apik dan menjadi inspirator tim pada laga tersebut.Ketika Man City bertamu ke Old Trafford pada musim lalu, Haaland tak bisa mencetak gol dan tidak mampu menyelamatkan The Citizens dari kekalahan 1-2.

Sementara dalam laga final Piala FA musim lalu, Haaland tidak bisa mencetak gol kendati Man City menang 2-1. MU juga bukan merupakan kesebelasan di Liga Inggris yang paling sering dibobol Haaland. Tercatat gawang Fulham merupakan yang paling sering dibobol Haaland. Mantan pemain Borussia Dortmund itu sudah mencetak lima gol dalam tiga laga. headtopics.com

Kendati demikian Haaland tetap menjadi ancaman bagi tim manapun. Pada tengah pekan lalu, pemain 23 tahun tersebut sudah kembali menyarangkan gol di Liga Champions. Khusus di Liga Inggris, Haaland masih memimpin daftar top skor dengan sembilan gol.

Lini pertahanan MU yang sudah kebobolan 13 kali dari sembilan pertandingan patut waspada akan ancaman Haaland yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan yang akan berlangsung Minggu (29/10) malam.

