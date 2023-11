Gus Miftah Ungkap Kiai Terbelah Usai Gibran Jadi Cawapres

"Bahwa ini anak ini harus kita dampingi, iya, karena sejarah panjang raja-raja dan pemimpin besar dulu itu pasti didampingi sama wali sama kiai," sambungnya.Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Gus Miftah di pondok pesantren Ora Aji, Kabupaten Sleman, Yogjakarta. Ngapain? Foto: Dok. Gus Miftah

Meski demikian, Gus Miftah tidak menyebut secara gamblang nama kiai yang tidak setuju dengan pencalonan Gibran.Lebih lanjut, Gus Miftah justru mendorong tokoh-tokoh agama itu untuk mengawal calon presiden yang didukung.

"Capres, politikus itu jangan ditinggalkan orang baik. Kalau orang baik nggak ngerti politik, maka yang terjadi politikus akan dikuasai oleh orang yang jelek. Kiai, pendeta, tokoh agama silakan mengawal calon presiden. Tujuannya satu untuk mengkampanyekan kebaikan calonnya tanpa harus menjelekkan calon yang lain," katanya.Dia menilai tak ada yang salah bagi seorang kiai untuk terjun ke dunia politik.

"Kiai kok ngurusin politik, kalau kiai nggak ngurusin politik yang mau ngurusin siapa? Akhirnya orang-orang jelek yang akan menguasai panggung politik," pungkasnya.

