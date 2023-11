Gus Miftah Puji Perilaku Nikita Mirzani: Bar-Bar, tapi Rajin Salat

"Islam di Indonesia tuh asyik, bro. Kadang-kadang enggak pakai jilbab, buka aurat, tapi salat. Contoh Nikita Mirzani," kata Gus Miftah, dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo pada Senin (30/10/2023).Gus Miftah menyadari bahwa ibu dari Laura Meizani alias Lolly itu memang selalu berpakaian terbuka. Tetapi ia bangga karena Nikita Mirzani menjaga salatnya. Bahkan, Gus Miftah sampai menyinggung sekolah Nikita zaman dulu.

"Jangan salah, dia itu alumni (Ponpes) Gontor, sampai kalas tiga, tsanawiyah, tapi enggak lulus. Kalau sampai lulus mungkin jadinya Mama Dedeh versi bar-bar," ujar Gus Miftah bercanda.Selain menjaga salatnya, Nikita Mirzani juga bisa membaca Alquran serta bersalawat. Gus Miftah kemudian membandingkan perilaku janda tiga anak itu dengan perempuan-perempuan di Timur Tengah.

"Sementara Islam di Timur Tengah itu banyak yang berjilbab tapi banyak yang enggak salat," imbuh sahabat Deddy Corbuzier ini. Itulah sebabnya Gus Miftah sangat tidak suka apabila ada orang yang menilai perilaku orang lain hanya dari penampilan saja. Sebab, penampilan bisa menipu."Jangan lihat orang hanya dari sampulnya, gitu. Tapi baca dulu isinya, gitu," tutur Gus Miftah. headtopics.com

Nikita Mirzani memang pernah memngatakan bahwa ia merupakan alumni Ponpes Gontor di Ngawi, Jawa Timur. Saat itu, ia hanya bersekolah selama 2,5 tahun. Alasan Nikita Mirzani keluar karena kerap sakit selama di dalam pondok.

"Karena setiap pelajarannya di pondok pesantren itu di Gontor buat aku sakit-sakitan terus. Dalam setahun bisa pulang sekali. Kalau aku enggak bisa menghapal juz yang sudah disuruh pihak dari pesantren, aku enggak bisa pulang," tutur Nikita Mirzani pada 2022 lalu.Dibintangi Lee Se Young dan Bae In Hyuk, Ini 8 Adu Peran Pemain Drama The Story of Park's Marriage Contract headtopics.com

