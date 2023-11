Groundbreaking BI di Nusantara, Jokowi Yakin Bisa Tingkatkan Kepercayaan Dunia Usaha Terhadap IKN

BACA JUGA: Jokowi Tinjau Pembangunan IKN dari Atas Lokasi Kantor Presiden BACA JUGA: Infografis Jenderal Agus Subiyanto Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi BACA JUGA: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot saat Jokowi ke Bali, Sekjen PDIP: Politik Diskriminasi BACA JUGA: HEADLINE: Jenderal Agus Subiyanto Calon Panglima Pilihan Jokowi, Netralitas TNI Tetap Terjaga? Baca Juga

Alasan kedua, lanjut Jokowi, Indonesia memerlukan pemerataan tidak hanya dalam bidan ekonomi namun juga pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden Pertama RI, Sukarno atau Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.

2 dari 4 halamanTingkatkan Kepercayaan Masyarakat Dunia UsahaJokowi mengamini, pembangunan Nusantara memang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah hanya membiayai sebesar 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintahan oleh APBN. Kemudian sisanya, lanjut Jokowi, sebesar 80 persen akan diberikan kepada private sector kepada dunia usaha.

Jokowi percaya, saat BI sudah mulai membangun kantornya maka akan menimbulkan kepercayaan bagi semua pihak, khususnya bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebab BI adalah pemegang tunggal otoritas keuangan sebagai bank sentral di Indonesia.

"Kepala Negara meninjau dari lokasi tempatnya bermalam di IKN. Presiden tiba di lokasi pembangunan Kantor Presiden sekitar pukul 07.05 WITA," tulis siaran pers dari Kantor Sekretariat Presiden, Kamis (2/11/2023).

Hari ini adalah hari ketiga Jokowi di IKN. Nantinya dia akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kompleks kantor Bank Indonesia hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN. Selain itu, Jokowi juga diagendakan untuk menghadiri acara Kompas 100 CEO Forum yang akan digelar di Kawasan IKN.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LIPUTAN6DOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JPNNCOM: Jokowi akan Resmikan Groundbreaking Bandara IKN Nusantara Hari IniJPNN.com : Ini agenda Presiden Jokowi hari ini, salah satunya akan meresmikan groundbreaking pembangunan Bandara IKN Nusantara

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Jokowi Groundbreaking Bandara VVIP IKN NusantaraJokowi resmi memulai pembangunan Bandara Very Very Important Person (VVIP) di IKN. Bandara ini terletak 15 kilometer dari pusat pemerintahan IKN.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Presiden Jokowi Groundbreaking RS Hermina di IKN Nusantara, Bisa untuk Pengguna BPJS KesehatanDalam sambutannya, Jokowi menyampaikan bahwa RS Hermina Nusantara dibangun untuk semua orang termasuk pengguna BPJS Kesehatan.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: [FULL] Sambutan Presiden Jokowi di Groundbreaking Pakuwon Nusantara di IKNPresiden RI, Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Pakuwon Nusantara di Ibu Kota Nusantara pada Rabu, (1/11/2023)

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Resmikan Proyek 2 Rumah Sakit di IKN, Jokowi Pastikan Bisa Layani Pasien BPJSPresiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dimulainya proyek (groundbreaking) 2 rumah sakit di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Investor Tertarik Bangun IKN, Jokowi Dahulukan dari Dalam NegeriKetertarikan investor terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) terlihat dalam beberapa groundbreaking infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕