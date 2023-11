Grounbreaking Gedung BPJS TK, Jokowi: Agar Masyarakat Tak Ragu Tinggal di IKN

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, dengan hadirnya Kantor BPJS TK ini akan menambah lengkap fasilitas dadar di calon kawasan ibu kota baru ini. Menurutnya, langkah ini akan menambah kepercayaan masyarakat supaya tak lagi ragu tinggal di IKN.

"Menambah keyakinan masyarakat agar tak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan," kata Jokowi, disiarkan virtual, Kamis (2/11/2023).Jokowi Ungkap Rahasia Negara Miskin Ini Ekonominya Bisa Lompat Tinggi

Menurutnya hal ini sangat penting agar para pekerja terlindungi dari berbagai resiko yang ada. Apalagi, mengingat saat ini pembangunan IKN tengah digenjot sehingga banyak tenaga kerja yang tinggal di sana.

"Tadi Pak Direktur (BPJS) bisik-bisik ke saya, 'pak yang bekerja di Nusantara sudah masuk ke BPJS Ketenagakerjaan semua'. Saya kira sangat bagus," ujar Jokowi. "Kita tidak berharap ada kecelakaan, tetapi kalau ada (kecelakaan) sudah ada yang melindunginya yaitu BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.

Sejak 1 November kemarin, Jokowi telah melangsungkan sejumlah groundbreaking proyek swasta di IKN. Jokowi juga telah melangsungkan groundbreaking tahap pertama di bulan Oktober lalu. Adapun beberapa di antaranya ialah Nusantara Intercultural School (NIS) yang dibangun oleh Jakarta International School (JIS), empat buah Rumah Sakit, serta empat hotel bintang 1 dan 5. Selain itu, kemarin Jokowi juga telah melangsungkan peletakan batu pertama untuk proyek Bandara very Very Important Person (VVIP) IKN.(shc/rrd)

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKFINANCE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Jokowi Grounbreaking RS IKN Senilai Rp500 Miliar, Proyeknya Punya Konglomerat RIProyek RS senilai Rp500 miliar membuat Kepala Negara ini senang bukan kepalang.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: Groundbreaking RS Mayapada, Jokowi: Jangan Lupa Pasien BPJSJokowi Saat Groundbreaking RS Mayapada Di IKN: Jangan Lupa Pasien BPJS

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Resmikan Proyek 2 Rumah Sakit di IKN, Jokowi Pastikan Bisa Layani Pasien BPJSPresiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dimulainya proyek (groundbreaking) 2 rumah sakit di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Jokowi Minta Rumah Sakit Mayapada di IKN juga Layani Pasien BPJSDalam sambutannya yang disiarkan secara virtual, Rabu (1/11/2023) Kepala Negara ini meminta para pasien BPJS juga harus bisa dilayani di RS ini.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Jokowi Minta Rumah Sakit Milik Orang Terkaya RI di IKN Layani Pasien BPJSPresiden Joko Widodo meminta Rumah Sakit milik orang terkaya Indonesia yang akan dibangun di IKN tidak melupakan pasien BPJS.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Jokowi Saat Groundbreaking RS Mayapada di IKN: Jangan Lupa Pasien BPJSJokowi meletakkan batu pertama Mayapada Hospital Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berpesan agar rumah sakit itu nanti tak lupa pasien BPJS.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕