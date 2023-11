Grand Bell Awards 2023: Kim Seon Ho, Han Hyo Joo Menang Besar

TV Grand Bell Awards 2023 dihadiri oleh sejumlah selebriti yang menjadi nominasi pemenang. Beberapa aktor yang menang adalah Kim Seon Ho, Han Hyo Joo dan masih banyak lagi. WowKeren - Grand Bell Awards 2023 sudah selesai digelar pada Rabu (15/11). Ajang penghargaan tahunan yang digagas oleh The Motion Pictures Association of Korea itu memberikan piala untuk insan pertelevisian sekaligus perfilman. Grand Bell Awards memiliki nama lain yakni Daejong International Film Awards.

Malam penghargaan dihadiri oleh sejumlah selebriti yang menjadi nominasi pemenang. Piala tidak hanya diberikan untuk para aktor, namun juga staf di balik layar. Di antara banyaknya pemenang, piala yang didapatkan Han Hyo Joo cukup mencuri perhatian. Bintang drama"Moving" itu meraih piala Best Actress Series, mengalahkan sederet aktris populer saingannya. Salah satu yang dikalahkan Hyo Joo adalah Song Hye Kyo ("The Glory"). Selain itu, Choi Min Sik yang membintangi"Big Bet" pun berhasil membawa pulang piala Best Actor Serie

DETİKCOM: Penerima Soedirman Awards 2023 Tentara Penjaga Wilayah NKRI TNI AL: Letda SemuelIkut menggagalkan peredaran 179 kg kokain di Selat Sunda pada 8 Mei 2022 lalu. Letda Semuel Wambrauw berhasil meraih penghargaan Tentara Penjaga Wilayah NKRI TNI AL. Semangat terus menjaga wilayah NKRI! SoedirmanAwards

DETİKCOM: Penerima Soedirman Awards 2023 Tentara Penjaga Wilayah NKRI TNI AU: Letkol BambangPada tahun 2018 lalu, Letkol Penerbang Bambang Apriyanto berhasil mengusir pesawat mata-mata asing di Natuna, Kepulauan Riau. Atas keberaniannya menjaga wilayah NKRI, Ia mendapat Anugrah Tentara Penjaga Wilayah NKRI TNI AU! SoedirmanAwards

LİPUTAN6DOTCOM: Nominasi The Game Awards 2023 Telah DiumumkanThe Game Awards 2023 hampir tiba, dan daftar nominasinya telah diumumkan. Game Baldur's Gate 3 dan Alan Wake 2 memimpin dengan delapan nominasi masing-masing, sementara Marvel's Spider-Man 2 dengan tujuh nominasi turut berlomba dalam kategori utama Game of the Year. Nintendo meraih jumlah nominasi terbanyak di antara semua penerbit dengan 15 nominasi.

TVONENEWS: Piala Dunia U-17 2023: Argentina Anggap Pertandingan Kontra Jepang sebagai Laga Hidup dan MatiBerita Piala Dunia U-17 2023: Argentina Anggap Pertandingan Kontra Jepang sebagai Laga Hidup dan Mati terbaru hari ini 2023-11-13 23:50:57 dari sumber yang terpercaya

LİPUTAN6DOTCOM: Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) Tahun 2023 Diselenggarakan di JakartaDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) tahun 2023. Acara ini diselenggarakan pada 10 - 12 November 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta. Acara Pindeskel 2023 dibuka Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mewakili Mendagri Tito Karnavian. Dalam pemaparannya, Tomsi mengatakan, Pindeskel merupakan ajang untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah dan desa maupun kelurahan. Inovasi itu terkait penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan

