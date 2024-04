Google Meluncurkan Fitur Terjemahan Instan untuk Circle to Search

Pekan lalu Google meluncurkan Circle to Search untuk seri Pixel 6 dan Pixel 7a, di mana dalam pengumuman yang sama juga terungkap bahwa Circle to Search akan mendapatkan fitur terjemahan instan di masa depan. Terjemahan instan tersebut kini tampaknya mulai diluncurkan melalui terjemahan sebaris, dengan teks terjemahan sepenuhnya menggantikan teks asli. Pengguna cukup memanggil Circle to Search seperti biasa, lalu cukup ketuk ikon “Terjemahan” baru yang muncul di sebelah kanan bilah Google, dan itu semua diterjemahkan.

