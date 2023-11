Good Morning Everyone Rilis Single Istimewa untuk Pria Melankolis

| 30 Oktober 2023 | 20:00 WIB - Sukses dengan Pengingat, grup band Good Morning Everyone atau GME merilis karya single terbaru berjudul Istimewa, kolaborasi dengan Julian Kaisar atau Uan vokalis Juicy Luicy.

Lagu Istimewa dibuat dari keresahan laki-laki yang tidak punya theme song di momen spesial saat ingin berkencan dengan pujaan hatinya. Terciptalah Istimewa yang diharapkan menjadi lagu wajib kaum adam sebagai pengiring rasa gejolak hati dengan penuh cinta.

Selain itu, Istimewa adalah cerminan agar memandang wanita harusnya tidak hanya dari cantik paras dan fisiknya tetapi juga harus dicermati cantik dari dalam.“Beauty is not in the face, beauty is a light in the heart”Kutipa Kahlil Gibran itu juga tertuang di lagu Istimewa pada bagian “Yang menjadikanmu istimewa bukan hanya cantikmu, Tapi juga baik hatimu, dan juga elok tingkahmu”. headtopics.com

Good Morning Everyone berharap karya terbarunya bisa menjadi penyegar telinga masyarakat Indonesia apalagi GME juga tidak sendiri dengan menghadirkan Uan Juicy Luicy yang menambah alunan lagu makin menarik.

