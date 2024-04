Gojek Enhances Safety and Security for Lebaran Idul Fitri Travelers

Lebaran Idul Fitri is just around the corner. This moment is eagerly awaited by Muslims as they celebrate the Day of Victory with their beloved families, whether in their hometown or at their relatives' homes in other cities. It is well known that many people are on the move before the Lebaran Idul Fitri holiday.

In fact, internal data from Gojek shows that due to the high mobility, there has been a five-fold increase in people traveling to public transportation areas during the period leading up to Lebaran 2023. Interestingly, this increase in travel trends is done using Gojek transportation services. Therefore, Gojek is enhancing the safety and security of its users, including passengers and drivers. The latest technology from Gojek is being used to provide a sense of security when using the Gojek application

Atas Usul Indonesia, UNESCO Akui Idul Fitri dan Idul Adha Jadi Hari Besar Keagamaan
UNESCO mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar keagamaan.

Didukung Lebih dari 30 Negara, Idul Fitri-Idul Adha Kini Diakui UNESCO sebagai Hari Besar Keagamaan
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) resmi mengakui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari besar keagamaan umat Islam

Kebun Binatang Ragunan Bersolek, Targetkan 800 Ribu Pengunjung di Momen Lebaran Idul Fitri 2024
Kebun Binatang Ragunan selalu menjadi destinasi liburan alternatif di momen libur lebaran Idul Fitri setiap tahunnya.

Jam Operasional BNI Selama Hari Raya Idul Fitri dan Libur Lebaran 2024
Bank Negara Indonesia (BNI) akan melakukan penyesuaian jam operasional terbatas untuk periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau libur Lebaran 2024.

Jelang Lebaran Idul Fitri, 54 Ribu Orang Padati Pasar Tanah Abang

Jelang Hari Raya Idul Fitri dan Libur Lebaran, Terapkan 3 Langkah Ini Agar Tubuh Tetap Sehat
3 langkah berikut ini akan membantu Anda menjaga tubuh tetap sehat selama libur Idul Fitri.

