'Goedel, Escher, Bach', dan Hofstadter

" dan sub judul "An Eternal Golden Braid" berbumbu komentar "A metaphorical fugue on minds and machines in the spirit of Lewis Carrol".

Magnus opus sang guru besar fisika, sains kognitif dan sastra komparatif Universitas Indiana, Bloomington meraih anugerah Pulitzer dan American Book Award pada 1979. Mahabuku tersebut memperoleh aneka ragam tafsir dari berbagai pihak, sementara sang mahapenulis memiliki tafsir diri sendiri yang kemudian dibukukan pada 2007 dengan judul “I Am A Strange Loop” .

Secara subyektif sebagai seorang pembelajar logika, matematika, seni rupa dan seni musik saya menafsirkan Douglas Hofstadter sebagai seorang tokoh insan Al Hikmah serta Rennaisance yang berusaha mendobrak batasan-batas pengkotak-kotakan karsa dan karya pemikiran manusia. headtopics.com

Menakjubkan bagaimana Douglas Hofstadter sebagai pianis, komponis, perupa, sastrawan, fisikawan, logikawan, ilmuwan kognitif secara virtuos dan elegan menjalin untaian kepang-emas abadi antara logika matematematikal tak lengkap Kurt Goedel dengan grafis memelintir logika mahakarya Maurits Cornelis Escher serta logika musik matematikal-metaforikal-religi Johann Sebastian Bach melalui jalur fuga metaforikal dengan gaya fiksi logika matematikal sang sastrawan merangkap pendeta dan fotografer...

Menakjubkan bagaimana Hofstadter menafsirkan para mahakarya supramatematikal kontratitik Bach, semisal, das Musikalisches Offer, die Kunst Der Fuege, Goldberg Variations, Dreistimmige Inventionen maupun 2 jilid Wohltemperiertes Klavier kemudian mengolahnya sebagai bahan diskursus logika di dalam bukuSebagai seorang insan warga Indonesia terbentuk oleh lingkungan kebudayaan Jawa, saya merasakan gejala filosofis bahwa dengan mendayagunakan pemikiran logika paradoksal Kurt Goedel sealiran Ludwig... headtopics.com

