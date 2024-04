Godzilla x Kong: The New Empire Menerima Reaksi Negatif dari Kritikus Film

Godzilla x Kong: The New Empire ramai menuai reaksi negatif dari kritikus film. Berbagai ulasan di media internasional menilai film kelima MonsterVerse itu membosankan hingga lemah dalam banyak aspek. Berdasarkan laman agregator Rotten Tomatoes pada Selasa (2/4), Godzilla x Kong bahkan hanya mendapat skor kritikus 54 persen dari 183 ulasan. Skor itu lebih rendah dibanding film sebelumnya, Godzilla vs. Kong (2021), tetapi masih lebih baik dari Godzilla: King of the Monsters (2019).

Namun, penilaian kritikus itu berbanding terbalik dengan skor rata-rata audiens di Rotten Tomatoes. Godzilla x Kong mencetak angka 93 persen dari 2.500 lebih rating pengguna. Capaian itu menjadikan reaksi kritikus dan penonton saling bertentangan. Perbedaan itu biasanya terjadi ketika sebuah film sukses menghadirkan pengalaman seru, tetapi tidak ditopang dengan cerita dan elemen lain yang mumpun

