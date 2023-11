Global Bergejolak, Dirut BNI Ungkap Strategi Jaga Kinerja

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan di tengah naiknya resiko ekonomi global, BNI mengambil langkah pruden dengan membangun likuiditas yang kuat. Royke juga menyebut pertumbuhan kredit BNI ditopang oleh segmen korporasi blue chip.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Royke Tumilaar Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK dalam segmen Money Talk di Program Power Lunch CNBC Indonesia, Kamis (02/11/2023).

