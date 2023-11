Girl's Day Terbebani Debut Bareng Sistar dan miss A, Minah Tangisi Lagu dan Konsep

Musik WowKeren - Minah Girl's Day berkesempatan mengobrol dengan Uhm Jung Hwa dalam acara YouTube yang dipandu sang penyanyi. Di sini, Minah berbagi cerita tentng masa-masa debut grupnya, di mana mereka terbenani karena bersaing dengan grup-grup populer lainnya seperti Sistar dan miss A.

Bicara tentang respons publik terhadap lagu debut Girl's Day, Minah berkata,"Itu bukan kegagalan total karena ini menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami adalah grup yang unik. Tidak ada girl grup lain yang melakukan konsep seperti itu."

"Sistar dan miss A debut di waktu yang sama, jadi kami adalah rekan kerja. Mereka terlihat sangat keren. Tapi, ya, kami debut dengan lagu 'Tilt My Head.' Bukankah itu berlebihan? Aku menangisinya dengan sangat keras." headtopics.com

