Gibran Makin Populer di Jawa Timur, Peneliti Ini Sebut Ada Faktor Presiden Jokowi

Lebih lanjut, berdasarkan simulasi wilayah Jawa Timur, pasangan Prabowo - Gibran unggul di Jawa Timur dengan 33 persen suara. Angka yang muncul tersebut membuat paslon Prabowo - Gibran unggul di atas Anies - Cak Imin (26,5 persen) dan Ganjar - Mahfud (25,3 persen).

Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu memang memiliki basis yang cukup besar, termasuk di antaranya ada di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan kuat dari Presiden Jokowi inilah yang membuat paslon Prabowo - Gibran mendapatkan dukungan dari masyarakat Jawa Timur. Ditambah lagi ada kedekatan Menteri Pertahanan dengan tokoh-tokoh NU.3 dari 4 halamanDukungan Tokoh NU untuk Prabowo - GibranSejumlah tokoh NU yang mendukung Prabowo untuk menjadi Presiden Indonesia di antaranya adalah Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya dan Gus Miftah.

"Elektabilitas Prabowo di Jawa Timur masih kuat, karena punya kedekatan dengan tokoh Islam," kata Kennedy Muslim.

