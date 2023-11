Gibran Gagal Nyawapres? Dokumen Gugatan Batas Usia Capres Ternyata Belum Ditandatangani Almas Tsaqibbiru

"Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya," kata Ketua PBHI Julias Ibrani secara online dalam sidang pemeriksaan.

cawapres. Almas menuliskan permohonan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun boleh mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala darah melalui proses Pemilu.

Permohonan ini dikabulkan oleh Ketua MK Anwar Usman yang tak lain adalah ipar Presiden Joko Widodo melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tak lama setelah MK mengabulkan permohonan itu, Gibran Rakabuming Raya pun maju sebagai bakal calon presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: SUARADOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VIVACOID: Fakta Baru, Almas Tsaqibbiru Ternyata Belum Teken Dokumen Gugatan Capres-CawapresPelapor dugaan pelanggaran etik hakim MK menguak fakta baru bahwa dokumen perbaikan gugatan Capres-Cawapres yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru belum ditandatangani.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: MKMK Periksa CCTV Terkait Penarikan Pencabutan Gugatan Almas Tsaqibbiru Terkait Usia Capres-CawapresSidang MKMK turut memeriksa tangkapan video kamera Closed Circuit Television (CCTV) terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Pelapor Dugaan Etik Hakim Konstitusi: Dokumen Almas yang Dipublikasikan MK Tidak DitandatanganiPihaknya mendapati adanya dokumen yang dipublikasi resmi tapi tidak pernah ditandatangani oleh penggugat

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: VIDEO: Drama Tarik Ulur Status Keanggotaan Gibran Di PDIPPDIP tak kunjung mengeluarkan surat resmi pemecatan Gibran dengan dalih meminta Gibran untuk mengembalikan kartu anggota.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Bertemu, Erick Puji Gibran dan Gibran Membungkuk saat SalamanSaat bertemu Menteri BUMN, Erick Thohir, Wali Kota Solo yang juga bakal calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka bersalaman sambil membungkuk.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Prabowo-Gibran Unggul di Survei Anak Muda, Kawan Gibran: Karena Simbol RegenerasiPrabowo Subianto unggul dalam beberapa survei Pilpres 2024, terutama yang dilakukan kepada pemilih muda, generasi milenial dan gen z.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕