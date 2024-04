Gibran Challenges IPB Professor over Covert Campaign Allegations

Gibran challenges IPB Professor who claims Victory of Candidate 02 thanks to Jokowi's covert campaign in Social Assistance. Gibran Rakabuming Raka challenges Professor Didin S. Damanhuri of the Bogor Agricultural Institute (IPB) over his statement in the 2024 Presidential Election dispute hearing. Didin made the statement as an expert witness in the Presidential Election dispute hearing at the Constitutional Court (MK).

"The distribution of cash and rice assistance before the 2024 Election is a covert campaign by President Jokowi to win his son, Gibran, who is currently contesting," said Didin in the Presidential Election dispute hearing. "Whatever it is, just follow the process that takes place in the MK. Just let it run. If there are things that are not pleasing, just prove it," said Gibran, quoting Viva on Thursday (4/4/2024)

