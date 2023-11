Geram Pembicaraanya Dipotong, Penyanyi Kanye West Beberkan Alasan Selebriti Hollywood Bungkam Soal Palestina

Mereka seolah buta dengan situasi genosida yang terjadi, dan tidak memanfaatkan pengaruh besar mereka untuk memberikan dukungan pada para korban di Gaza.Dengan kondisi seperti itu, jika para artis secara terbuka mengungkapkan dukungan atau menyampaikan sesuatu di luar agenda kontrak, karir mereka akan berakhir begitu saja.

Golden Disc Awards Ke-38 Digelar di Jakarta, Yuk Intip Histori 9 Pemenang dengan Penghargaan Terbanyak4 Fakta Pemain Film Korea Single in Seoul, Kembalinya Aktor Lee Dong Wook hingga Lee Sang Yi ke Industri Film4 Karakter Baru Drama Korea Sweet Home 2, Kelanjutan Kisah Song kang, Go Min Si dan Para Penyintas di Netflix

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JAWAPOS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOMPASTV: Anggota DPR Rapat Pakai Syal Palestina, Bentuk Dukungan Indonesia Terhadap Rakyat PalestinaPara anggota DPR kompak mengenakan syal Palestina saat mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10/2023) pagi.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Konflik Israel Palestina Memanas, Yaman Mengirimkan Rudal ke Wilayah Selatan Palestina yang Dikepung IsraelPenembakan rudal balistik Yaman ke Eliat, Palestina yang dikepung Israel. Selain itu membahas tentang pertempuran terbuka Israel.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Bagaimana Awal Mula Semangka Jadi Simbol Dukungan pada Palestina?Tumbuh di seluruh Palestina, dari Jenin hingga Gaza, semangka memiliki warna yang sama dengan bendera Palestina.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Jusuf Kalla Serukan Qunut Nazilah untuk Palestina: Pejuang Palestina yang Gugur Mati Syahid sebagai PahlawanBerita Jusuf Kalla Serukan Qunut Nazilah untuk Palestina: Pejuang Palestina yang Gugur Mati Syahid sebagai Pahlawan terbaru hari ini 2023-11-02 09:45:42 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Kanye West Disebut Gambar Swastika di Depan Adidas Kala RapatKanye West dituding telah melakukan sikap anti-Semit dengan menggambar simbol Swastika selama menjalani pertemuan dengan pihak Adidas.

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Mengenal Sosok Ariel Sharon, Tangan Besi Israel yang Dikenal Keras Terhadap Rakyat PalestinaMengenal sosok Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri Israel, mengalami 8 tahun koma setelah serangan stroke dan infeksi parah.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕