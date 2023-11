Geng Motor Berulah, Anggota Polisi jadi Korban Pembacokan

Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN). Bandara tersebut ditargetkan mulai bisa dipakai pada Juni 2024 mendatang. Timnas sepak bola Burkina Faso, Argentina dan Senegal tiba di Bandara Soekarno Hatta kemarin (1/11/2023). Sementara kesebelasan Argentina dan Senegal langsung menuju Bandung.

Apa yang sebenarnya dijadi dalam sidang etik Hakim Mahkamah Konstitusi terkait putusan batas usia capres-cawapres dan apa sebenarnya konsekuensi jika ditemukan pelanggaran? Densus 88 mengungkap 59 tersangka terduga terorisme diamankan di bulan Oktober. Juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar menyebut beberapa aksi ini dipicu untuk menggagalkan pesta demokrasi.

Fujianti Utami Putri atau Fuji diketahui besok akan merayakan ulang tahunnya. Di sesi Live Dara ia bahkan disebut memberi kode untuk kejutan ulang tahunnya Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto serahkan 10 sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) door to door kepada masyarakat.

Densus 88 Antiteror Polri merilis hasil pengungkapan tindak pidanan terorisme hingga November 2023 ini. Hasilnya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir turun Masuk diam-diam di saat seorang wanita di Lampung tertidur lelap, pria inisial MI (53) warga di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diduga melakukan tindak pidana

