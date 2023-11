Gempa M 6,6 Guncang Kupang NTT, Gedung Gubernur NTT Rusak

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Kupang NTT: 7 Kali Gempa Susulan, Kantor Gubernur RetakPlafon Kantor Bupati Kupang di Oelamasi berjatuhan akibat terdampak gempa.

SUARADOTCOM: Kamis Pagi, Gempa M6,6 Guncang Kupang, Kantor Gubernur NTT RusakKantor pusat Bank NTT dan kantor Bupati Kupang juga rusak akibat gempa

LIPUTAN6DOTCOM: Gempa M6,6 Guncang Kupang NTT, Kantor Gubernur Retak-Retak, Plafon Kantor Bupati RobohGempa Magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Kupang NTT, Kamis (2/11/2023) pukul 04.04.45 WIB

CNNIDDAILY: Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Kupang NTTGempa berkekuatan magnitudo 6,6 mengguncang Kupang, NTT, Kamis (2/11).

KOMPASCOM: Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Kupang NTT, Tak Berpotensi TsunamiGempa bumi bermagnitudo 6,6 mengguncang wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/11/2023) pukul 04.04 WIB.

LIPUTAN6DOTCOM: Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Kupang NTT, Tidak Berpotensi TsunamiGempa Magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Kupang NTT, Kamis (2/11/2023) pukul 04.04.45 WIB.

