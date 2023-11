Gempa Kupang, Bupati minta warga tetap waspada gempa susulan

Kupang (ANTARA) - Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Korinus Masneno, mengingatkan warga setempat untuk tetap waspada dan selalu bersiaga terhadap potensi bencana yang terjadi tiba-tiba, khususnya gempa Bumi

"Wilayah Kabupaten Kupang termasuk daerah rawan bencana gempa bumi, sehingga warga harus tetap waspada terhadap potensi bencana yang terjadi secara tiba-tiba," kata Bupati Kupang Korinus Masneno di Kupang, Kamis.

Ia mengatakan hal itu terkait terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 6,6 yang melanda Kabupaten Kupang pada Kamis (2/11) pukul 05.04 WITA. Bupati Korinus Masneno mengatakan gempa dengan magnitudo 6,6 mengakibatkan kerusakan beberapa bagian Kantor Bupati Kupang hingga beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Civic Center Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang.

“Kali ini gempanya lumayan besar kita rasakan. Ada kerusakan pada gedung Kantor Bupati di bagian plafon dan keretakan beberapa dinding gedung,” katanya. Kendati demikian kegiatan pelayanan pemerintahan tetap berlangsung seperti biasa dan para pegawai tetap masuk kantor.

“Meskipun kantor Bupati mengalami dampak gempa, kami tetap masuk kantor dan bekerja seperti,” ujarnya. Menurutnya, banyak kerjaan yang perlu diselesaikan dan menguatkan mental staf seraya tetap waspada terhadap kemungkinan yang bisa terjadi, seperti gempa susulan dan kerusakan lainnya.

Ia meminta para camat dan kepala desa serta lurah segera menginventarisir kondisi masyarakat dan memberi laporan agar dapat tertangani dengan baik.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: ANTARANEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Gempa M 6,6 Guncang Kupang, Kantor Bupati Rusak hingga Terjadi 7 Gempa SusulanGempa magnitudo 6,6 di Kupang, NTT rusak kantor bupati. Wakil Bupati sebut plafon hampir lukai ASN

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Gempa Guncang Kupang, Sejumlah Bangunan RusakJPNN.com : Gempa mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sejumlah bangunan mengalami kerusakan.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Breaking News! Kupang NTT Diguncang Gempa 6,6 MagnitudoGempa bumi berkekuatan 6,6 magnitudo mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (2/11).

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Kamis Pagi, Gempa M6,6 Guncang Kupang, Kantor Gubernur NTT RusakKantor pusat Bank NTT dan kantor Bupati Kupang juga rusak akibat gempa

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Kantor Bupati Kupang Diguncang Gempa M 6,6, ASN Hampir Tertimpa PlafonLaporan mengenai gempa magnitudo 6,6 yang mengguncang Kupang, NTT dan menyebabkan kerusakan pada bangunan termasuk kantor Bupati Kupang.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Kupang NTT: 7 Kali Gempa Susulan, Kantor Gubernur RetakPlafon Kantor Bupati Kupang di Oelamasi berjatuhan akibat terdampak gempa.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕