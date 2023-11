Gempa Bumi M 6,3 di Kupang, Puluhan Rumah dan Fasilitas Ibadah Rusak

Kepala Kepolisian Sektor Amarasi Inspektur Dua Thomas MW Radiena saat dihubungi dari Larantuka, Kamis siang, mengatakan, berdasarkan data sementara, kerusakan berada di Kecamatan Amarasi Selatan dan Amarasi Barat.

Empat rumah di Kelurahan Sonrean mengalami rusak ringan berupa bagian tembok retak. Kondisi serupa terjadi di Kelurahan Buraen, dua rumah mengalami retak dan satu pagar pembatas gereja roboh.Kerusakan di Puskeswan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, akibat gempa M 6,3 pada Kamis (2/11/2023) pagi.

Selain di Amarasi Selatan, data kerusakan sementara juga tercatat di Kecamatan Amrasi Barat. Kondisinya juga sama dengan di Amarasi Selatan, yakni retak pada tembok. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono dalam keterangan persnya menjelaskan, berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini memiliki parameter”Episentrum gempa bumi terletak pada koordinat 10,26 derajat Lintang Selatan dan 123,72 derajat Bujur Timur. Tepatnya berlokasi di darat pada jarak 15 kilometer arah Tenggara Kupang pada kedalaman 25 kilometer,” kata Margiono.

(MMI) atau skala untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Pada skala itu, getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar.Laman BMKG menampilkan data gempa bumi M 6,3 yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (2/11/2023) pagi.

BMKG juga mencatat guncangan dirasakan di daerah Rote dan Waingapu dengan skala intensitas III MMI. Pada skala ini, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan ada truk berlalu.

