Gempa 5,0 magnitudo guncang Sulawesi Utara

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,0 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Utara pada Sabtu pukul 04.50 WIB."Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," demikian keterangan resmi yang dikutip dari laman BMKG di Jakarta, Sabtu.

Menurut laporan BMKG, gempa itu memiliki kedalaman mencapai 24 kilometer dan tidak berpotensi tsunami.Awalnya gempa bumi itu tercatat berkekuatan 5,1 magnitudo dan telah dimutakhirkan oleh BMKG sebesar 5,0 magnitudo pada pukul 04.53 WIB.Lokasi gempa berada pada titik koordinat 0,14 lintang selatan dan 125,88 bujur timur atau 172 kilometer arah tenggara Kecamatan Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

