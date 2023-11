Gemilang Jakarta, Wujudkan Jakarta jadi Kota Global Internasional

Acara ini juga untuk mensosialisasikannya kepada warga Jakarta untuk menjadi kota Global, Hijau dan Modern. FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: JAWAPOS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: Menuju Global City, Jakarta Siap Bertransformasi Menjadi Kota Bisnis dan BudayaSaat ini Jakarta sudah memiliki modal besar untuk menjadi kota global.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Cuaca DKI Jakarta Besok, 2 November 2023: Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Hujan Ringan Malam HariSimak prakiraan cuaca BMKG DKI Jakarta besok, 2 November 2023, di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bercuaca hujan ringan pada malam hari.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Kecepatannya Naik, KRL Lintas Bogor-Jakarta Kota Kini Waktu Tempuhnya Lebih Cepat 8 MenitKAI Commuter mempercepat laju kecepatan saranan Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line lintas Bogor-Manggarai/Jakarta Kota.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

MEDIAINDONESIA: Festival Urban Farming 2023 di Balai Kota DKI Jakarta Diserbu PengunjungBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Mulai 1 November 2023, Waktu Tempuh KRL Rute Bogor-Jakarta Kota PP Semakin CepatWaktu tempuh perjalanan KRL Commuter Line rute Stasiun Bogor-Stasiun Jakarta Kota semakin cepat mulai Rabu, 1 November 2023.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: KRL Bogor-Jakarta Kota Lebih Kencang per 1 November, Perhatikan Jadwal Agar Tak Terlewat!Mulai 1 November 2023, KRL Commuter Line rute Bogor-Jakarta Kota mengalami peningkatan kecepatan berkat penyesuaian Gapeka 2023.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕