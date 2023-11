Gelombang Dukungan Milenial ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 Dinilai Makin Kuat

BACA JUGA: Mardiono Beri Pengarahan Pemenangan Pemilu 2024 di DPW PPP Jakarta BACA JUGA: 2 Faktor yang Bikin Khofifah Jadi Rebutan Kubu Ganjar dan Prabowo BACA JUGA: Nusron Wahid Dukung Prabowo, Yenny Wahid ke Ganjar, Pengamat: Mereka Profesional Tidak Bawa-Bawa NU Baca Juga

Prabowo–Gibran merupakan satu–satunya capres–cawapres yang berpotensi mendapatkan banyak limpahan suara dari para pemilih milenial. Tak hanya itu, Prabowo–Gibran juga peduli terhadap anak muda dengan menyiapkan berbagai program-program penting untuk menjawab isu-isu kekinian.

Seperti kredit start up milenial untuk menumbuhkan lapangan keja sekaligus menguatkan peran generasi muda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, untuk yang masih sekolah, Prabowo–Gibran menyiapkan makan dan minum susu gratis.

Komitmen Prabowo-Gibran kepada tunas bang penerus lantaran anak muda memegang peranan penting terhadap keberlanjutan kemajuan Indonesia. Maka dari itu, dengan program yang berpihak kepada generasi muda, peluang Prabowo-Gibran berhasil meraup dukungan suara mayoritas anak muda, semakin besar.

2 dari 3 halamanSurveiSeperti pada rilis survei Indikator Politik Indonesia periode 16 – 20 Oktober 2023, Prabowo – Gibran berhasil meraup suara terbesar di kalangan generasi Z. Prabowo – Gibran berhasil mendapatkan dukungan sebesar 37,8 persen, diikuti Ganjar Pranowo – Mahfud MD dengan 32,7 persen dan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dengan 24,5 persen.

