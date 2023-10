Gelar Festival Hero World in One Space, Hero Supermarket Ajak Pelanggan Nikmati Ragam Produk Berkualitas

Festival ini merupakan hasil kolaborasi dengan Mall Taman Anggrek, IKEA, serta merek-merek ternama dalam industri makanan dan minuman, serta kosmetik.

Direktur Hero Supermarket, Hendy, menjelaskan,"Festival Hero World in One Space merupakan salah satu wujud komitmen Hero Supermarket dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk rumah tangga yang terjamin dan berkualitas. Festival ini tidak hanya dipersembahkan untuk para pelanggan setia kami, tetapi tentunya juga dapat dinikmati oleh semua masyarakat yang ingin mencoba ragam produk menarik yang kami hadirkan.

Selain produk-produk impor berkualitas, Festival Hero World in One Space juga menyediakan berbagai aktivitas menarik yang dapat dinikmati baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Aktivitas tersebut termasuk parade memasak internasional yang memamerkan puluhan hidangan dari berbagai negara, lomba dekorasi cupcake, lomba mewarnai, kelas rias wajah (Make Up Class), K-Pop Urban Showdown Competition, dan masih banyak lagi kegiatan menarik. headtopics.com

"Melalui festival Hero World in One Space, kami ingin memanjakan seluruh pelanggan dengan pilihan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan hadirnya festival ini, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses produk yang digemari dari mancanegara.

Untuk menyemarakkan Festival Hero World in One Space, Hero Supermarket juga menawarkan berbagai promo menarik untuk produk-produk pilihan yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Selain memberikan akses yang lebih mudah, pelanggan juga berkesempatan untuk mendapatkan produk-produk impor berkualitas dengan potongan harga hingga 50 persen. headtopics.com

